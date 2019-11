Maltempo, codice giallo per pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Permangono le condizioni di instabilità sulle zone occidentali della Toscana sia oggi, mercoledì, che domani, giovedì: per questo la Sala operativa unificata della Regione ha prolungato all'intera giornata di domani, giovedì 21 novembre, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali.

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì, sono possibili rovesci o temporali sparsi o isolati più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e sulle aree adiacenti. Domani, spiega una nota, ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e aree adiacenti. I temporali potranno essere associati a occasionali colpi di vento e grandinate.