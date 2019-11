Insetti in piatto mensa a scuola, scatta il controllo del Nas

Un ragno e un piccolo baco in un piatto di insalata servito alla mensa di una scuola primaria comunale di Firenze. La denuncia dell'accaduto, effettuata da alcuni genitori, ha fatto scattare il controllo dei carabinieri del Nas di Firenze, in questo periodo già impegnati in controlli di routine nella mense delle scuole del territorio. Questa mattina i militari hanno ispezionato i locali della scuola, dove avviene solo lo sporzionamento delle pietanze e dove i piatti vengono serviti, e il centro di cottura che serve l'istituto. In entrambi i casi, secondo quanto emerso, non sarebbero state rivelate carenza igienico sanitarie.