Firenze Marathon, 9.000 iscritti

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Circa 9.000 gli iscritti, di cui 3.00 stranieri. Sono i numeri della Firenze Marathon, edizione numero 36, che si correrà domenica 24 novembre. Tra i campioni che parteciperanno, per la gara maschile, il keniano Asber Kipsang, il marocchino Hicham Bofars e l'etiope Gereme Azmeraw Mengistu. Per il femminile attesa per la sfida tra l'etiope Tefera Dinknesh Mekash, la connazionale Amelework Bosho Fekadu e la keniana Viola Yator. Il via alle 8.30 da piazza Duomo dove è situato anche l'arrivo. La gara mantiene invariato il percorso, salvo una piccola modifica resa necessaria dalla chiusura del lungarno Diaz.