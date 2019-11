Calcio: Fiorentina; Ribery ha la febbre ma non preoccupa

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata domenica a Verona. Montella non potrà disporre degli squalificati Castrovilli e Pulgar ma ritroverà Frank Ribery dopo i tre turni di squalifica. L'attaccante francese oggi non si è allenato per un lieve stato febbrile ma non sembra esserci preoccupazione sulla sua disponibilità per domenica. (ANSA).