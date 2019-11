Decaro rieletto presidente dell'Anci

(ANSA) - AREZZO, 19 NOV - Il sindaco di Bari Antonio Decaro è stato rieletto presidente dell'Anci. L'assemblea congressuale nazionale dell'Associazione dei Comuni italiani riunita ad Arezzo lo ha confermato per acclamazione, come unico candidato.

All'assemblea di Arezzo è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "I Comuni non sono la periferia della Repubblica ma la base della Repubblica. Costituiscono un tratto essenziale della nostra identità nazionale e, posti come sono alle radici dell'ordinamento, lo alimentano in virtù della rappresentatività e della maggiore vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può esistere un'efficace strategia pubblica che escluda i Comuni o che li tenga ai margini". "Ai Comuni - ha detto il Capo dello Stato ai sindaci - sono stati chiesti sacrifici rilevanti negli anni più duri del risanamento. Adesso, anche al fine dello sviluppo generale dell'Italia, devono essere posti nelle condizioni di rispondere alle domande delle rispettive comunità".