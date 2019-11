Maggio: choc Pereira, voglio più incassi, alzo biglietti

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - "La brutta notizia è che non posso ingaggiare cantanti come Stoyanova, Meli, Domingo, senza alzare i prezzi. Non posso portare cantanti come questi per 120 euro, non è possibile. Devo rischiare che il pubblico diminuisca ma devo avere più incassi e prometto che gli incassi non saranno di meno, forse le persone saranno meno, ma non gli incassi".

Così, con una cura-choc per i conti, Alexander Pereira, nuovo sovrintendente del Maggio presenta il festival 2020. "La cosa più importante è puntare sul turismo internazionale", ha spiegato. D'accordo con lui il sindaco Dario Nardella. "Non sono particolarmente preoccupato dell'aumento dei prezzi dei biglietti del Maggio - ha detto Nardella - ho sostenuto la decisione del sovrintendente Pereira perché nei grandi teatri europei ci sono biglietti molto più costosi di Firenze: a Salisburgo si arriva a oltre i 400 euro, la Scala ben oltre i 200 euro e il costo medio dei biglietti di Firenze è al di sotto della media italiana". (ANSA).