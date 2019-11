Vigili fuoco recuperano auto in fiume

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 16 NOV - I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti nella zona di Citerna per recuperare un'auto, senza persone a bordo, finita in un fiume nella di Arezzo e trasporta dall'acqua fino nel tifernate.

Per recuperare la vettura è intervenuto un escavatore fatto appositamente arrivare da Norcia. La zona - riferiscono i vigili del fuoco - non è infatti praticabile con altri mezzi che non siano cingolati. (ANSA).