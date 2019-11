Maltempo:Toscana,nuova allerta arancione

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Nuova allerta in Toscana per il maltempo: codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate. Interessata tutta la regione ad eccezione della zona nord-ovest per la quale la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo. La decorrenza dell'allerta è dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico. La durata è prevista fino alle 12 o alla mezzanotte di domani, domenica 17, a seconda delle aree e dei fenomeni previsti.

In particolare dal pomeriggio di oggi, spiega la Regione, si avrà un intensificarsi delle precipitazioni a partire dalle zone meridionali della regione, dove in serata le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità. Le piogge proseguiranno domenica su quasi tutta la Toscana, più forti, localmente, sempre nelle arre meridionali.

Sui danni del maltempo sono poi intervenute Le Terme di Saturnia per specificare, con una nota, che il resort, le terme, il club e la beauty clinic "sono perfettamente agibili e non sono state coinvolte dall'alluvione che ha colpito la zona. Le vicine cascate di Saturnia, o del mulino, invece, hanno subito una forte piena dovuta alla tanta pioggia caduta e questa mattina il vicesindaco Pallini ha effettuato un sopralluogo e ha constatato che esse sono integre e che non hanno riportato alcun danno".