Fiorentina: Montella, Ribery sta bene

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - "Ribéry si è sempre allenato, ha voglia e sta bene, questa amichevole è servita anche a lui".

Così Vincenzo Montella al termine del test con l'Entella vinto dalla Fiorentina per 5-1 oggi al Franchi. Una Fiorentina priva di diversi nazionali e per questo imbottita anche di molti giocatori che finora hanno avuto poco spazio. Inevitabile che il più atteso fosse l'attaccane francese destinato a rientrare domenica prossima a Verona dopo aver scontato tre giornate di squalifica. "Sono contento dell'intensità e della serietà con cui la squadra ha affrontato questa gara - ha aggiunto Montella -. Veniamo da una brutta sconfitta come quella subita a Cagliari, l'abbiamo assorbita e adesso abbiamo solo voglia di ripartire". Tra gli spettatori un ex indimenticato quale Giuseppe Rossi che ha applaudito Ribéry ("non lo scopro certo io, è un giocatore fantastico, un onore vederlo qui") e ringraziato per l'affetto che riceve ogni volta che torna a Firenze: "mi sto allenando con il Villareal e sogno di tornare a giocare".