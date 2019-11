Restauro per la pala 'Madonna con Bambino e Santi'

(ANSA) - SAN GIMIGNANO, 15 NOV - Nuova vita per un capolavoro di Benozzo Gozzoli risalente al quindicesimo secolo. Sabato 16 novembre a San Gimignano sarà presentato l'intervento di restauro della pala raffigurante 'Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Maria Maddalena, Agostino e Marta'.

L'intervento degli strati pittorici del dipinto è stato realizzato con la tecnica del 'sottovuoto localizzato'.

All'incontro 'La cura del patrimonio di San Gimignano' parteciperanno il sindaco Andrea Marrucci, l'assessore alla Cultura Carolina Taddei, Felicia Rotundo della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. "La cura del ricco patrimonio artistico e storico-architettonico sangimignanese è stata fin da subito una priorità di questa amministrazione", spiega Marrucci. La pala proviene dalla chiesa del convento femminile di Santa Maria Maddalena, a San Gimignano, soppresso nel 1810 e andato distrutto in seguito alla vendita a un privato nel 1816. (ANSA).