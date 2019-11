Con auto urta cuspide corsia, morto

(ANSA) - LIVORNO, 15 NOV - E' un poliziotto di 57 anni, Fernando Feleppa, la vittima dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Livornese: l'uomo è finito con l'auto di servizio contro la cuspide della corsia di ingresso del casello autostradale di Rosignano Marittino, in direzione Collesalvetti (Livorno). Feleppa, originario di Benevento, in organico alla polizia stradale di Livorno, da un anno era distaccato alla questura e prestava servizio come autista del prefetto di Livorno. Da quanto appreso quando si è verificato l'incidente l'uomo stava rientrando da un servizio fuori sede. Sul luogo dell'incidente intervenuti con i sanitari vigili del fuoco e polizia stradale.