Musica: Muti con orchestra Chicago al Teatro del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia il concerto sinfonico straordinario della Chicago Symphony Orchestra diretta dal maestro Riccardo Muti. Il concerto con musiche di Richard Wagner, Paul Hindemith e Sergej Prokof'ev, si terrà al Teatro del Maggio il 20 gennaio 2020. La Cso, impegnata in un tour europeo, torna a Firenze dove manca dal 20 settembre 1974, quando si esibì diretta da sir George Solti al Teatro Comunale. Il programma del concerto di gennaio prossimo comprende l'ouverture di Der fliegende Holländer di Wagner, la Sinfonia Mathis der Maler di Hindemith e la Sinfonia n.3 in do minore, Op.44 di Prokof'ev. (ANSA).