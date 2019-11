In Toscana codice arancione temporali

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Un'intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di venerdì, 15 novembre. Per questo la Sala operativa unificata ha emesso un codice arancione dalla mezzanotte del 14 e fino alle 18 di domani su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e un codice giallo sul resto della regione sempre per piogge e rischio idrogeologico.

Il peggioramento delle condizioni meteo inizierà nella notte, venerdì a partire dall'Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la Toscana. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione. In tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione.