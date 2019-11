In controlli a Firenze 4 agenti feriti

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Quattro poliziotti sono rimasti feriti a Firenze, in episodi distinti, durante controlli nella zona della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Due agenti sono stati picchiati da un 21enne del Senegal, che ha reagito in modo violento dopo che gli avevano chiesto i documenti mentre si trovava in un ristorante, già chiuso nelle scorse settimane dal questore perché frequentato da spacciatori.

Per il giovane è scattato l'arresto. Stessa sorte per un 40enne del Ciad, che ha colpito con calci e testate due poliziotti che lo stavano controllando.