Firenze:resiste scippo,colpita con pugno

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Colpita con un pugno in faccia per aver cercato di resistere a uno scippo ieri in piazza Paolo Uccello a Firenze. La vittima è una donna di 47 anni: ad aggredirla, secondo quanto riferito alla polizia, sarebbe stato un uomo, indicato come uno straniero, che dopo essersi avvicinato con la scusa di chiederle un'informazione ha tentato di portarle via la borsa. La donna ha però opposto residente venendo per questo picchiata dall'uomo poi fuggito col bottino.

La donna ha riportato lesioni non gravi medicate al pronto soccorso.