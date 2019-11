Film su sisma premiato a Festival Popoli

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Successo al Festival dei Popoli di Firenze, festival del film documentario, per "Vulnerabile Bellezza" del marchigiano Manuele Mandolesi che ha ottenuto il Premio "POPOLI doc - CG Entertainment" del Concorso Italiano, che offre al film italiano vincitore l'opportunità di essere pubblicato in Dvd e Digital Download nella collana "Popoli Doc - La collana del Festival dei Popoli". "Vulnerabile Bellezza" è il racconto di una famiglia di allevatori di Ussita (Macerata), Michela, Stefano ed i loro figli Diego ed Emma, che superano il trauma del sisma attraverso il forte legame che li tiene uniti e che li fa vivere quasi in simbiosi con la loro terra e i loro animali. La macchina da presa scompare, lascia lo spettatore da solo con i protagonisti, facendolo immergere in panorami mozzafiato. I tempi sono quelli della montagna, dilatati e lontanissimi.