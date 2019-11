Aste,venduto 2,5 mln antico vaso cinese

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Aggiudicazione definita straordinaria per un vaso cinese con marchio imperiale Qianlong, in rosso ferro a sei caratteri, del periodo 1736-1795: è stato battuto oggi all'asta Pandolfini a Firenze per 2.569.500 euro. Si tratta, spiega la casa d'aste, di uno "splendido esemplare della Famiglia Rosa, la produzione che per perfezione tecnica e abilità decorativa è considerata l'apice della produzione ceramica cinese". Ad acquistarlo, con offerte via telefono, un compratore straniero. A metterlo all'incanto un privato. Il vaso era il tredicesimo e ultimo lotto dell'asta 'Capolavori da collezioni italiane': aveva una stima a richiesta. Si è partiti da 180mila euro poi c'è stato subito un'offerta per un milione e 200.000 euro, quindi con rilanci di 100.000 in 100.000 si è arrivati agli oltre 2,5 mln dell'aggiudicazione. L'asta ha avuto collegamenti via telefono da più paesi, tra cui Cina, Usa e Gran Bretagna.