Porti:lavori rilancio banchina Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 9 NOV - Al via i lavori per il rilancio della banchina della Madonnina del porto di Viareggio: il piano messo a punto dal Comune in accordo con iCare e col supporto tecnico di Navigo, prevede un investimento totale di 3 mln e 950 mila euro in due anni. Primo step la sistemazione delle attuali banchine, entro maggio 2020, per un investimento pari a 450mila euro. Poi la realizzazione del pontile 9 entro marzo 2021 per un totale di 3milioni di euro, e la messa in opera dei nuovi pontili 1 e 8 e landscaping entro maggio 2021, con altri 500mila euro di investimento. iCare, società in house del Comune di Viareggio, è divenuta concessionaria dell'approdo turistico 'La Madonnina', oltre che delle banchine 'Ceina' e 'Antonini'. Nell'immediato futuro si prevede la costituzione di una nuova società partecipata al 50% da iCare e al 50% dalla Regione Toscana, con la volontà, da parte del Comune, di acquisire di quote iCare nei prossimi tre anni.