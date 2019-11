Maran, "dobbiamo avere sempre fame"

(ANSA) - CAGLIARI, 9 NOV - "L'entusiasmo va bene ma noi dobbiamo sempre avere fame, perché tutto quello che abbiamo ottenuto dobbiamo consolidarlo. In allenamento non stiamo indietreggiando di un millimetro". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia della sfida alla Sardegna Arena con la Fiorentina. "Sì, magari ci guardano con più rispetto - ha detto Maran in conferenza stampa - ma buone prestazioni e risultati non arrivano in automatico: sappiamo che sarà sempre più difficile e lavoriamo per crescere".

Domani c'è la Fiorentina, squadra che arriva da quattro risultati utili consecutivi. "Anche senza Ribery è una squadra che ormai ha trovato la sua identità. Ha diverse soluzioni in attacco e noi dovremo essere bravi a leggere subito anche le loro intenzioni. Tenendo anche presente che hanno davanti uno tra gli attaccanti che in questo campionato tira di più in porta (Chiesa, ndr)".