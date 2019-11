Furto di monete antiche nel museo

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 9 NOV - Colpo in un museo a Castiglion Fiorentino: i ladri hanno rubato decine di monete antiche tra cui pezzi rari del periodo napoleonico. Li hanno filmati le telecamere. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri due ladri sono entrati forzando una finestra. Qui hanno spaccato una vetrina e hanno portato alcuni pezzi in esposizione. Nel frattempo però è scattato l'allarme che ha permesso alla vigilanza privata, di intervenire velocemente.

Sono in corso indagini. Erano circa le 2 di notte quando è successo.