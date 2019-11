Salvini, essere in Romagna mio diritto

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - "Domenica sarò in Romagna, ho visto che l'Anpi non gradisce la mia presenza", ma "siamo in democrazia" e dunque "se Salvini ritiene andare alla fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna è suo diritto, come qualsiasi altro cittadino, se siamo in democrazia". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, a proposito della polemica nata con l'associazione dei partigiani.