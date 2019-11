300 kg cocaina in porto Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 8 NOV - Circa trecento chili di cocaina per un valore commerciale di circa 21 milioni di euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Livorno che ha avviato le indagini, con il lavoro della polizia di frontiera e grazie alle analisi dei funzionari dell'agenzia delle dogane nel porto di Livorno. Il carico, arrivato a bordo di una nave battente bandiera Liberiana, proveniva dal porto di Itapoa. Diversi i container che sono stati controllati attraverso lo scanner ma due hanno destato sospetti: nel primo non c'era nulla di particolare mentre nel secondo un'anomalia su un imballo in legno ha insospettito i funzionari delle dogane che hanno deciso il controllo fisico del carico da parte della polizia di frontiera con le unità cinofile. Nella cassa c'erano pannelli in legno sovrapposti apparentemente normali, ma con all'interno un incavo dove erano nascosti 266 panetti di cocaina da 1,1 kg l'uno. La procura di Livorno ha aperto un'indagine per cessione e detenzione di sostanza stupefacente a carico di ignoti.