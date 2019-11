Scontro frontale, un morto e due feriti

(ANSA) - AREZZO, 6 NOV - Incidente mortale intorno alle 14.40 lungo la strada denominata Ristradella nel comune di Arezzo, 29enne aretina perde la vita. Ferito un 46enne residente in Casentino. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Il terzo ferito è stato medicato dai sanitari. Sul posto sono intervenute un'automedica, due ambulanze, l'elisoccorso Pegaso e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Una delle due auto si è cappottata proprio di fronte ad un cancello di una villa. I soccorsi sono stati chiamati quasi subito ma per uno dei passeggeri non c'è stato niente da fare.