Maltempo: sottopassi allagati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Sottopassi allagati e traffico in tilt a Firenze a causa di un violento temporale. Notevoli allagamenti sono segnalati nei sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Circolazione rallentata, con auto costrette a viaggiare a passo d'uomo, nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito. Sul posto stanno intervenendo pattuglie della polizia municipale.

Tra i sottopassi allagati anche quello che collega via Mariti a piazza Dalmazia dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un'anziana donna rimasta bloccata con la sua auto.

Sempre a Firenze i pompieri sono intervenuti in un sottopasso in via Lanzi dove sono rimaste bloccate due auto. Altri interventi sono in corso per cantine e abitazioni allagate e per rami pericolanti. Sulla Toscana è in vigore un avviso della protezione civile in codice giallo per piogge e temporali.