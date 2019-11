Guasto a antincendio, chiusa biblioteca

(ANSA) - PRATO, 5 NOV - La biblioteca comunale Lazzerini di Prato - che accoglie ogni giorno centinaia di utenti - rimarrà chiusa oggi e domani per un guasto al sistema antincendio. Una nota dell'amministrazione comunale spiega che "un improvviso guasto tecnico" ha prodotto la necessità di "urgenti e improrogabili interventi di sicurezza". Non sono ancora state stabilite le cause del guasto.