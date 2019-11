Iv: nato gruppo in Consiglio Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Formalizzata, con una comunicazione indirizzata al presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, "la costituzione - come si legge nell'atto - di un nuovo gruppo di maggioranza denominato Italia Viva all'interno del Consiglio toscano". Al momento il gruppo è costituito dal consigliere regionale Stefano Scaramelli (ex Pd) che svolgerà il ruolo di presidente e dalla collega Elisabetta Meucci (ex Pd) che sarà vicepresidente e tesoriere di Italia Viva. Appena ieri l'assessore regionale alla diritto alla salute Stefania Saccardi ha annunciato il passaggio dal Pd a Italia Viva.