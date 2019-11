Firenze celebra Unità e Forze armate

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Celebrate a Firenze, con una cerimonia in piazza Santa Croce, l'Unità nazionale e la giornata delle Forze armate alla presenza di uomini e mezzi dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e della Croce Rossa italiana. Dopo l'alzabandiera, il prefetto di Firenze Laura Lega, accompagnata dal sindaco Dario Nardella, dal presidente del Consiglio toscano Eugenio Giani, e dal comandante dell'Istituto Geografico militare, generale Pietro Tornabene, ha deposto una corona ai caduti. In programma oggi momenti di incontro tra cittadini e forze armate con dimostrazioni e visite all'istituto Geografico militare e allo Stabilimento chimico farmaceutico militare. "Dobbiamo riscoprire valori forti di comunità - ha detto Lega - e lo dobbiamo fare tutti insieme". Per Tornabene "l'Unità nazionale è una parola oggi tante volte banalizzata. Questa ricorrenza ci ricorda che questa unità è arrivata attraverso sacrifici dolori e scelte".