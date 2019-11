Furti a outlet lusso Reggello, 2 arresti

(ANSA) - REGGELLO (FIRENZE), 1 NOV - Furti all'outlet del lusso The Mall, a Leccio, nel comune di Reggello (Firenze), due persone arrestate e capi di abbigliamento di griffe famose, valore commerciale 37.000 euro, recuperati. Questo il risultato di un intervento dei carabinieri di Reggello e Figline Valdarno ieri pomeriggio allo stesso outlet, dopo una segnalazione di due persone sospette a bordo di un'auto di grossa cilindrata con targa francese. Si trattava dei due arrestati, una coppia di serbi di 49 e 25 anni, già segnalati alle forse dell'ordine, colti in flagranza di furto.

Tra gli oggetti sequestrati, spiegano i carabinieri, un giubbotto 'potenziato' con dispositivi elettronici per l'elusione del sistema di anti-taccheggio, un grosso magnete utile per rimuovere le placche anti-furto dalla merce, vari arnesi da scasso e barbe finte per travisarsi.