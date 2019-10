Allagamenti nel Livornese, in 3 ore e mezzo 60 mm pioggia

(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 31 OTT - Allagamenti stradali, smottamenti e allagamenti in alcuni scantinati nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), in seguito alle precipitazioni intense di oggi che hanno richiesto l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno. Per una quindicina di minuti, a causa dell'allagamento dei binari alla stazione di Rosignano Solvay, è stata anche interrotta la linea ferroviaria Tirrenica e alle 17 è stata ripristinata, mentre per lo stesso motivo è stato chiuso il sottopasso di via dei Cipressi. Il pluviometro ha registrato oltre 100 mm di pioggia nell'arco di 24 ore, con un picco di circa 60 mm tra le 12.30 e le 16 di oggi.

La pioggia, si spiega dal Comune, "ha causato vari allegamenti per l'impossibilità del sistema fognario di ricevere così tanta acqua in un breve lasso di tempo. Le criticità maggiori si sono verificate a monte dell'abitato di Vada, con allagamenti nei pressi di via della Torre e una modesta tracimazione del Fosso Vallecorsa. Il temporaneo allagamento di alcune strade è stato registrato anche a Rosignano Solvay e a Castiglioncello. Si sono allagati i sottopassi di via dei Cipressi e di via Forlì, dove è scattato l'allarme di sicurezza e si sono attivate le pompe idrovore. Caduti due alberi ad alto fusto a Castiglioncello e uno a Rosignano, saranno rimossi il prima possibile". "Attualmente - conclude la nota - le principali criticità sembrano rientrate, ma la situazione continua ad essere monitorata".

All'isola d'Elba, sulla strada comunale della Cotoncella a Marina di Campo, caduto invece un grosso pino, danneggiando la sede stradale: sarà necessario un sopralluogo dei tecnici di Asa per verificare che le tubazioni sottostanti non abbiano subito danni.