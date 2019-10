Halloween, 12mila articoli sequestrati

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Sono 12mila, tra costumi, maschere e decorazioni, ma anche giocattoli, materiale elettrico, e oggetti per la casa, gli articoli a tema Halloween sequestrati dalla guardia di finanza di Siena in quanto privi della marcatura Ce, e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.

I militari hanno controllato varie attività commerciali e ditte individuali del Senese in occasione dei festeggiamenti di Halloween, elevando complessivamente sanzioni per oltre 15mila euro. L'obiettivo dei finanzieri è ora quello di risalire all'intera filiera del falso, per impedire il commercio di prodotti non sicuri.