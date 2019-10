Galleria Accademia, visite gratuite

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Per tutta la settimana prossima, dal 5 al 10 novembre, ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia di Firenze, 'casa' del David di Michelangelo e non solo. L'iniziativa rientra sarà gratis. L'accesso libero rientra nell'ambito delle iniziative speciali del Mibact, come spiega una nota dlela Gellerie degli Uffizi.

Intanto, oltre alla giornata odierna di ingresso gratuito al museo degli Uffizi nel giorno dedicato all'ultima discendente dei Medici, Anna Maria Luisa, e del 'Patto di Famiglia' firmato il 31 ottobre 1737, il 3 novembre, si ripeterà l'entrata libera, che riguarderà anche Accademia, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, nell'ambito delle aperture gratuite della prima domenica di ogni mese stabilite dal Mibact.

Inoltre, da domani ritorna la bassa stagione: fino al 28 febbraio sarà possibile entrare a Uffizi, Pitti e Giardino di Boboli ad un prezzo scontato.