Firenze,accensione riscaldamenti da 1/11

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Da domani 1 novembre a Firenze si potrà accedere il riscaldamento, sia nei locali privati che pubblici. Lo rende noto Palazzo Vecchio spiegando anche che per quanto riguarda le caldaie comunali, sono state tutte convertite a metano ed è attivo un sistema informatizzato di telegestione e efficentamento energetico degli impianti, una sorta di 'cervellone' che da remoto controlla tutto, dalle accensioni agli spegnimenti agli eventuali guasti.

Per limitare l'impatto ambientale delle accensioni delle caldaie private e per garantire comunque un adeguato comfort degli ambienti, sarà possibile mantenere acceso il proprio impianto per non più di 12 ore al giorno, distribuendo l'esercizio giornaliero in più fasce orarie.