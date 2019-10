Della Valle: "La Fiorentina?Ricostruita"

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Fiorentina? "Commentavamo con mio fratello ieri. Abbiamo ricordato l'inizio, riprendendo questa società che era sparita nei meandri del mondo. L'abbiamo ricostruita insieme ai fiorentini, ci siamo divertiti molto".

Così Diego Della Valle, intervistato a diMartedì, in onda questa sera su La7. "E, quando abbiamo visto che un ciclo stava finendo - prosegue -, abbiamo trovato la persona giusta per far stare ai fiorentini ancora almeno 10 o 20 anni tranquilli. L'uomo lo abbiamo trovato, la città è contenta, tutto funziona. Possiamo dire: missione compiuta. E forza Viola".