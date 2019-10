Turismo lento, torna trekking urbano

(ANSA) - SIENA, 28 OTT - Nell'anno del turismo lento sarà il viaggio alla scoperta delle acque, il filo conduttore della giornata nazionale del trekking urbano. Da Trento a Lentini, da nord a sud, passando per le isole, giovedì 31 ottobre sarà possibile passeggiare in 49 città italiane alla scoperta di itinerari all'interno delle mura cittadine per scoprire luoghi unici a passo lento. Al centro dell'edizione 2019, presentata a Siena, città dove è nato il progetto di cui è capofila nazionale, il 'pellegrino viandante' che potrà andare alla scoperta di curiosità intrecciate con l'acqua, elemento vitale e centrale di ogni tempo.

L'itinerario senese, con partenze da piazza del Campo ogni quindici minuti dalle 14 alle 16, avrà come prima protagonista Fonte Gaia, legata a doppio filo con lo scorrere dell'acqua sotterranea; proseguirà poi alla scoperta di bacini, cisterne, fontane da ammirare in un giardino segreto. Altra tappa la fortezza medicea, per finire al museo dell'acqua, con incursioni teatrali di personaggi d'altri tempi.