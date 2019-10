Crolla tetto palazzina, evacuate 5 case

(ANSA) - PONSACCO (PISA), 28 OTT - Una palazzina di tre piani con cinque appartamenti è stata evacuata oggi pomeriggio dai vigili del fuoco a Ponsacco, nel Pisano, dopo il crollo del tetto dell'edificio, non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i pompieri per la messa in sicurezza dell'area. Il crollo, fanno sapere i vigili del fuoco, ha determinato una situazione di instabilità del fabbricato che è stato fatto evacuare. Il Comune ha fornito assistenza alle famiglie evacuate per trovare un alloggio alternativo dopo avere lasciato le proprie abitazioni.