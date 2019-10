A fuoco tre auto,una persona intossicata

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.30 in via Giacomo Zanella a Firenze per un incendio che ha interessato tre auto. Sul posto intervenuti anche i sanitari del 118: una persona, secondo quanto si spiega, è rimasta intossicata dai fumi della combustione. Intervenuti anche polizia di Stato e municipale. In totale i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, hanno operato con due automezzi e sette uomini.