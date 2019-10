Porta spesa a 90enne e la deruba in casa

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Ricerche della polizia nel quartiere di Rifredi, a Firenze, di un uomo di aspetto giovanile che si è offerto di portare la spesa in casa a una donna di oltre 90 anni mentre ella rincasava in via Reginaldo Giuliani ma che, poi, entrando nell'appartamento con un pretesto l'ha derubata di 3.000 euro in contanti che custodiva in camera da letto. E' successo in piena mattina.

L'ultranovantenne ha accettato in strada l'offerta dello sconosciuto di portarle i sacchetti della spesa. L'uomo è salito nel palazzo con l'ascensore ed è entrato con la proprietaria nell'abitazione. Appena varcata la soglia egli ha cominciato a urlare 'Ci sono i ladri, ci sono i ladri', e si è diretto rapidamente nella camera da letto e l'ha messa a soqquadro uscendone subito dopo e infilando la tromba delle scale più velocemente possibile. L'anziana, frastornata dal cambio repentino di atteggiamento dello sconosciuto, ha scoperto il furto, quindi ha avvisato il figlio che a sua volta ha chiamato il 113.