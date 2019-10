Lavoro: Ugl schiera 81 sagome ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 26 OTT - 81 sagome in ricordo delle persone che hanno perso la vita nei luoghi di lavoro in Toscana nel 2018 sono state sistemate in piazza san Jacopo ad Arezzo dal sindacato Ugl che ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su un "problema tanto spinoso quanto urgente da risolvere" specie in un contesto che colloca Arezzo ai vertici delle classifiche nazionali per numero di morti bianche.

Complessivamente, è stato ricordato, in Italia nel 2018 sono stati 1.133 i decessi sui posti di lavoro, 104 in più rispetto al 2017. "Siamo in presenza di una vera e propria strage continua e silenziosa, che non è più possibile tollerare - spiega Paolo Capone, segretario generale Ugl presente all'iniziativa insieme a Marco Turcheria, responsabile locale del sindacato - Occorre promuovere maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un'adeguata formazione del personale soprattutto per quelle mansioni soggette a un rischio più elevato".