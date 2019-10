Tamponamento tir,ripresa circolazione A1

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - E' ripresa, su una sola corsia, la circolazione sull'A1 nel tratto tra Valdarno e Arezzo in sud bloccata in seguito a un tamponamento tra tir. La polstrada spiega di aver predisposto una safety car per accompagnare i veicoli incolonnati fino al luogo dell'incidente, in modo da canalizzarli sull'unica corsia al momento percorribile, presidiata anche dal personale della manutenzione di Autostrade.

Ancora in corso le operazioni per rimuovere i mezzi pesanti coinvolti nell'incidente. Anche in nord il traffico continua a scorrere su una sola corsia, quella di emergenza, poiché uno dei tir ha sfondato il new jersey occupando quella di marcia e di sorpasso. Segnalate ancora code sia in sud che in nord.