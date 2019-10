Riccio resta incastrato, Vvf lo salvano

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Un riccio rimasto incastrato nelle inferriate di un un cancello è stato salvato oggi dai vigili del fuoco intervenuti in via Rosmini, a Prato. Una volta liberato senza ferite dalle inferriate il piccolo animale è stato rimesso in libertà nel giardino da dove proveniva, trovando subito rifugio nella vegetazione.