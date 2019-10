Lucart: fatturato 2019 oltre 500 mln

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - "Il 2019 sta andando molto bene, supereremo i 500 milioni di euro di fatturato. Nei nostri piani c'è un consolidamento in Europa per andare a coprire le zone dove non ci sono unità produttive, andando a potenziare le aree dove siamo già presenti: questa sarà la nostra strategia nel prossimo periodo". A parlare è Marco Baroni, direttore finanziario di Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carte monolucide, prodotti tissue e airlaid, nata nel 1953 in Toscana, a Lucca, per iniziativa della famiglia Pasquini. Lucart collabora con Sace Simest (polo dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp) dal 2004 e ora con un finanziamento di 10 milioni di euro l'azienda ha finanziato il piano di investimenti dal 2016 al 2019 con il quale ha puntato, in particolare, su ricerca e sviluppo, ma anche sul rafforzamento del brand sul mercato europeo. Grazie agli investimenti, oggi Lucart ha 1.500 impiegati e dieci stabilimenti produttivi, di cui cinque in Italia, uno in Francia, uno in Ungheria e tre in Spagna.