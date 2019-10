Furto di moto in concessionaria Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - Furto di quattro moto, per un valore di 120mila euro, al concessionario Ducati di Firenze, in via Pratese. Questa mattina intorno alle 4 i ladri, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri sono tre uomini col volto coperto, hanno infranto una delle vetrate del negozio e hanno portato via quattro moto caricandole a bordo di un grosso furgone con targa coperta. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Peretola e il reparto scientifico dei carabinieri. Il furto è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza. I malviventi hanno sfondato la vetrata usando come ariete lo stesso furgone che poi hanno impiegato per caricare le moto in esposizione e scappare.