Finali Ferrari a Mugello,vola 4/o Stormo

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 23 OTT - Mentre i piloti sfrecceranno al Mugello per le gare conclusive del Ferrari Challenge, campionato monomarca che come ogni anno raduna nelle 'Finali Mondiali Ferrari' tutti i piloti che partecipano alle competizioni di Europa, Nord America e Asia-Pacifico, i cieli verranno percorsi dagli aerei del 4/o Stormo dell'Aeronautica Militare Italiana di stanza a Grosseto, il reparto caccia che porta come simbolo il Cavallino Rampante, proprio come quello Ferrari, e che fu prima di tutti l'emblema dell'eroe dell' aviazione Francesco Baracca. Così una delle iniziative che correderanno nel fine settimana l'evento delle Rosse, occasione in cui si festeggeranno anche i 90 anni della scuderia Ferrari.

Domenica, oltre alla presenza dei caccia del IV Stormo, sono previste altre emozionanti esibizioni: la simulazione di una gara di Formula 1 a cui parteciperà tra gli altri l'ex pilota F1 Giancarlo Fisichella insieme ai campioni delle Gran Turismo e le parate di Formula 1 storiche e delle vetture laboratorio Fxx K.