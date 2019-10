Fisco: scoperto avvocato evasore a Siena

(ANSA) - SIENA, 22 OTT - Scoperto un avvocato evasore dalla guardia di finanza a Siena. Secondo le Fiamme gialle, il professionista avrebbe nascosto al fisco oltre 110mila euro.

L'avvocato non avrebbe ottemperato ai previsti obblighi di dichiarazione, sebbene lavorasse con regolarità esercitando la propria professione, sia per conto di privati che di società. Le indagini, anche mediante analisi dei flussi finanziari, hanno consentito di individuare redditi sottratti al Fisco che superano i 110 mila euro ed Iva evasa per oltre 35 mila euro.

Sui conti correnti, ha ricostruito la GdF, erano state depositate ingenti somme, che non hanno trovato rispondenza nella documentazione contabile esaminata. Accertamenti contabili eseguiti anche presso i clienti del professionista hanno definito ulteriormente l'ammontare della somma sottratta alle tasse.