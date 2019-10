Campioni GF motori corrono Rally di Como

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un altro sogno realizzato per 4 ragazzi, protagonisti del Rally Italia Talent 2019. Questo fine settimana, al Rally di Como 4 dei vincitori della 6^ edizione del Grande Fratello dei motori (il pugliese Paolo Garzia in coppia con la toscana Ilaria Parrini e il veneto Edoardo De Antoni in coppia con il siciliano Giacomo Vercelli) parteciperanno alla loro gara premio, gratuitamente e da ufficiali, con le 2 Suzuki Swift gommate Toyo e preparate dalla Gliese Engineering. La sesta stagione di Aci Rally Italia Talent, con lo slogan #rallypertutti, ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti: numeri che confermano l'apprezzamento del format creato da Renzo Magnani nel 2014.

Strategica la partnership con l'Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale. Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020.