Sir Stewart a Lucca Comics & Games

(ANSA) - LUCCA, 21 OTT - Sir Patrick Stewart, insieme ad altri attori del cast delle nuova serie Amazon Original, 'Star Trek: Picard', sarà tra gli ospiti principali della 53/a edizione di Lucca Comics & Games. Venerdì 1 novembre l'attore britannico, accompagnato da alcuni colleghi del cast, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Evan Evagora, salirà sul palco per annunciare, si spiega in una nota, il ritorno di Picard ai fan di Star Trek, svelando in anteprima alcuni dettagli sulla nuova serie. Star Trek: Picard debutterà su Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020.

Lucca Comics & Games assegnerà inoltre a Stewart un posto d'onore nella Walk of Fame del festival dove hanno lasciato le proprie impronte artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi. Gli altri attori del cast si uniranno a sir Patrick Stewart nell'evento dell'area Movie di Lucca Comics & Games.