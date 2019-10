Restauro per statua Bud Spencer Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 21 OTT - Rimossa dal lungomare di Livorno la statua in vetroresina che raffigura l'attore Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, in accordo con l'autore Fabrizio Galli: necessita già di lavori di restauro. La statua, voluta dalla passata amministrazione comunale guidata da Filippo Nogarin, è stata portata in un magazzino di proprietà comunale per essere restaurata dallo stesso autore.

L'esposizione di fronte al mare e probabilmente l'azione di qualche sconsiderato, come spiegano dal Comune, ha provocato danneggiamenti al rivestimento che necessitano una riparazione urgente. Dello spostamento e successivo restauro, sono stati avvisati anche i familiari dell'attore. L'opera, il cui gusto e la sua collocazione non avevano incontrato consenso unanime tra i cittadini, rimarrà nel magazzino il tempo necessario per stabilire una nuova collocazione più consona al materiale con cui è stata costruita e dove probabilmente verrà dotata di una protezione per evitare che venga danneggiata nuovamente.