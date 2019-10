'900 e prima brano Di Cecca per l'Ort

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Un programma novecentesco apre la stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana, al via il 24 ottobre dal teatro Verdi di Pisa e il 25 dal Verdi di Firenze. Sul podio il direttore principale Daniele Rustioni. In apertura anche la prima del brano di Caterina Di Cecca, con solista Donato De Sena, In centri concentrici.

R.Strauss con Also sprach Zarathustra op.30, Stravinskij con Petruska nella versione originale del 1911 e Ravel con La valse il programma del concerto che dà il via alla stagione che l'anno prossimo festeggerà anche i 40 anni dell'Ort, nata nel 1980 come orchestra da camera e che ha poi fatto di qualità, curiosità e sfida continua le sue scelte stilistiche.