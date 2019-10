Travolto da auto, muore motociclista

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 20 OTT - Un motociclista di 38 anni è morto la scorsa notte a La Rotta, nei pressi di Pontedera (Pisa), dopo essere stato travolto da un'auto che procedeva nella sua stessa direzione e che era guidata da una donna di 30 poi denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza perché sottoposta al controllo dell'etilometro i valori di alcol nel sangue sono risultati lievemente oltre ai limiti di legge. L'incidente è avvenuto la scorsa notte sulla Tosco-romagnola. La vittima è un fotografo di 38 anni, residente a Santa Croce sull'Arno (Pisa). Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, il motociclista è stato sbalzato dalla sua moto durante una fase di sorpasso dall'auto condotta dalla donna che evidentemente non si è accorta che Gandolfo aveva già effettuato la stessa manovra. Il fotografo sarebbe praticamente morto sul colpo dopo avere sbattuto violentemente contro un muro che costeggia la strada.