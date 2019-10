Cade da cavallo nel Grossetano, è grave

(ANSA) - GROSSETO, 20 OTT - Un 61enne sarebbe in gravi condizioni dopo essere caduto da cavallo nella zona tra Valpiana e Cura Nuova, nel territorio di Massa Marittima (Grosseto).

L'uomo si trovava in un'azienda agricola della zona quando è avvenuto l'incidente. Il 61enne, originario di Montelaterone, è stato soccorso dagli operatori del 118 e poi trasferito in ospedale a Siena con l'elicottero Pegaso. (ANSA).